Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri - Haberler

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Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri

Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri

Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Okan Tok, kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Topuk Sesleri" ile sevenleriyle buluştu.

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Söz ve müziği Meltem Kurtoğlu'na ait olan şarkının düzenlemesinde ise Ödül Erdoğan imzası var. Festival tadındaki şarkının ruhuna uygun şekilde renkli bir klip çeken Tok, tüm dinleyenleri adeta dansa davet ediyor. En son Sezen Aksu' ya ait " Unuttun mu beni " ve " Dansöz Dünya " isimli şarkılarına yaptığı cover ile müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Tok, 'Topuk Sesleri' ile de çok kısa bir sürede dillere dolanacağa benziyor.

Şarkının Mix'i Melihcan Ataklar ve Mastering çalışması ise Emre Kıral tarafından yapıldı. BACK Vokallerde ise Melihcan Ataklar yer aldı. Kayıt Ödül's Studio da gerçekleştirilmiştir.

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