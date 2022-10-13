Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! Meğer yeni filmi için imaj değiştirmiş

Geçtiğimiz gün Diyarbakır konserine bıraktığı bıyıklarıyla çıkan Oğuzhan Koç, dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury'ye benzetildi. Şarkıcını bıyıklarını dijitalde yayınlanacak olan bir dizi için bıraktığı ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır'da yapılan Sur Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Demet Özdemir ile nikah masasına oturan şarkıcı, 50 bin kişinin karşısına yeni imajıyla çıktı. Bıyık bırakan Koç'un son hali müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury'ye benzetildi.

BIYIĞI FİLM İÇİN BIRAKMIŞ

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada merak konusu oldu.

Freddie Mercury