Oğuzhan Koç'tan 1 Milyonluk Hediye Yorumu - Haberler

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Oğuzhan Koç'tan 1 Milyonluk Hediye Yorumu

Snob Magazin - Magazin
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Oğuzhan Koç'tan 1 Milyonluk Hediye Yorumu

Başarılı Popçu Oğuzhan Koç önceki akşam Erbaa Yaprak Festivalinde konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, yoğun bir yaz geçirdiğini söyleyerek konser takviminin çok yoğun olduğunu belirtti. Sahneye çıktığı şehirlerde fırsat bulunca bir günlük kısa tatiller yaptığını söyleyen Oğuzhan Koç son teklisi Aşk Beni Yendi için ise " Geri dönüşleri harika bende çok memnunum" dedi.

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlamayı ihmal etmeyen Oğzuhan Koç geçtiğimiz günlerde covid atlatan nişanlısı Demet Özdemir için " Covidi atlattı çok şükür sağlık sıhhat yerinde. Her şey yolunda" açıklamalarında bulundu.

Demet Özdemir'in düğün hediyesi olarak 1 milyon TL değerinde bir saat aldığıyla ilgili soruları da yanıtlayan Oğuzhan Koç, "Düğünü daha yapmadık bende bekliyorum bakalım ne olacak" dedi.

Sonrasında 'Hepsi Geçiyor' şarkısıyla sahneye çıkan Oğuzhan Koç, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 bin Erbaalı'ya unutulmaz bir gece yaşattı. 'Ben Hala Rüyada' 'Heyecandan' 'Kendime Sardım' gibi sevilen şarkılarını yaklaşık 50 bin kişi hep bir ağızdan söyledi.

Konser bitimi sahneye çıkan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Oğuzhan Koç'a çiçek ve Erbaa Spor forması hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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