Oğuzhan Koç, Ayakkabılarıyla İlgili Konuştu

Yaz konserleri devam eden Oğuzhan Koç, Kocaeli'deki hayranlarına buluştu. Şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü isim, sosyal medyada gündem olan ayakkabılarıyla ilgili konuştu.

Yaz konserleri devam eden Oğuzhan Koç, Kocaeli'deki hayranlarıya buluştu. Şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü isim, sosyal medyada gündem olan ayakkabılarıyla ilgili konuştu.

"UZUN ZAMANDIR AYAKKABILARIM ÇOK KONUŞULUYOR"

Müziğin her şeyin önünde olduğunu belirten Oğuzhan Koç, "Beni Instagram'da takip edenler görmüştür. Uzun zamandır giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor, anlamsız şekilde bu konuşuluyor.

'Oğuzhan Koç'un yeni tekerlekleri hayırlı olsun', 'Yaz lastiğine geçmiş' gibi yorumlar. Magazin keyifli tamam ama biz şarkı yazıyoruz. Kağıt bizde, kalem bizde. Bu gece 20 yıl boyunca yazdığım şarkıları söyleyeceğim, çoğunu biliyorsunuz" dedi.

"BU GECE İSPAT EDELİM"

Ayakkabılarını hedef alan sosyal medya fenomenine ağır sözlerle yüklenen 38 yaşındaki müzisyen, Kocaeli konserinde, "Sizler de bana eşlik ederseniz o zaman ne ayakkabının, ne saçın makyajın, ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır.

Önemli olanın göz göze diz dize şarkı söyleyip, bu duyguyu paylaşmak olduğunu bu gece ispat edelim istiyorum" ifadelerini kullandı.