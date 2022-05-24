Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu

Yaz ayında evlenmeleri beklenen Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen ünlü çifte, düğün törenlerinin dört gün süreceği iddiası soruldu.

"DÜĞÜNÜMÜZ İKİ GÜN SÜREBİLİR"

Bu iddiaya yanıt veren Demet Özdemir, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur" ifadelerini kullandı.

"ROMANTİK BİRİ DEĞİLİM"

Yaz ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlenmesi beklenen oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Setten çıktığını söyleyen oyuncu, 'Romantik değilim' açıklamasına açıklık getirdi.

Güzel oyuncu, "Ben öyle düşünüyorum. Romantik biri olduğumu söylesem yalan söylemiş olurum. Eğlenceyi ve espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum" açıklamasında bulundu.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

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