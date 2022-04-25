Oğulcan Engin... DÜĞÜNE KATILMADI, ANNEYE REST Mİ? - Haberler

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Oğulcan Engin... DÜĞÜNE KATILMADI, ANNEYE REST Mİ?

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Oğulcan Engin... DÜĞÜNE KATILMADI, ANNEYE REST Mİ?

Oğulcan Engin, "Sessiz sedasız evlen" dediği annesi Seda Sayan'ın dün akşam İstanbul'da yapılan nikahına katılmadı. Konu hakkında Sayan'dan ve Engin'den henüz bir açıklama gelmedi.

ANNESİNE EVLİLİK ŞARTI

Seda Sayan'ın Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı çıktı.

Annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız olan Oğulcan, geçtiğimiz günlerde Sayan'a "Sessiz sedasız evlen" diyerek şart koymuştu.

ANNESİNİN NİKAHINA KATILMADI

Kararından dönmeyen Oğulcan Engin, annesinin İstanbul'da yapılan nikahına da katılmadı.

Oğulcan, konuyla ilgili hiçbir açıklamada yapmadı.

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