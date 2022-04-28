Oğulcan Engin... ANNESİ SORULDU, YÜZÜ ASILDI!

Annesi Seda Sayan'ın pazar günü İstanbul'da yapılan nikahına katılmayan Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Miray Daner ile görüntülendi.

Basın mensuplarının "Annenizin nikahına neden katılmadınız?" sorusu üzerine yüzü asılan Engin, konuşmak istemeyince araya giren Miray Daner konuyu değiştirdi.

Seda Sayan, geçtiğimiz pazar akşamı bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu.

Çiftin törenine sadece yakın çevresi katılırken Sayan'ın ilişkisine onay vermeyen oğlu Oğulcan Engin, annesini bu mutlu gününde yalnız bıraktı.

Başarılı oyuncu Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti, önceki akşam Yeniköy'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Oğulcan Engin, muhabirlerin Seda Sayan'la ilgili soruları karşısında gerildi.

NİKAH HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEDİ

Mekandan tek başına çıkan Oğulcan Engin, "Sevgiliniz, 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri nedeniyle sürekli sette.

Zor olmuyor mu?" sorusuna, "Aşk fedakarlık ister" cevabını verdi.

Basın mensuplarının "Anneniz Seda Sayan'ın evliliği hakkında neler söylersiniz?

Nikah törenine katılmadınız" soruları karşısında yüzü asılan Oğulcan Engin, konuşmak istemedi.

MİRAY DANER KONUYU DEĞİŞTİRDİ

O esnada araya giren Miray Daner, sevgilisini zor durumda bırakmamak için "Rol aldığım dizinin çekimlerine ara verildi.

Bu süreçte İstanbul'da olacağım" diyerek konuyu değiştirdi.

Oğulcan Engin'in annesine "Sessiz sedasız evlen" uyarısında bulunduğu, Seda Sayan'ın ise bu uyarıyı dikkate almadığı ve Engin'in bu duruma sinirlendiği iddia edilmişti.

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