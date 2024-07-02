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Öğretmenlerden oluşan Teachers Band, Azka Otel'de sahne aldı

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Geçtiğimiz gece Azka Otel, öğretmenlerden oluşan Teachers Band'in sahnesine ev sahipliği yaptı. Farklı tarzları ve kendi yaptıkları cover parçalarla büyük ilgi gören grup, performanslarıyla konuklarına unutulmaz anlar yaşattı. Öğretmenlik mesleklerinin yanında müzikle de ilgilenen grup üyeleri, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Hem enerjik sahne performansları hem de etkileyici repertuarları ile konuklardan tam not alan Teachers Band, izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Geçtiğimiz gece Azka Otel, öğretmenlerden oluşan Teachers Band'in sahnesine ev sahipliği yaptı.

Farklı tarzları ve kendi yaptıkları cover parçalarla büyük ilgi gören grup, performanslarıyla konuklarına unutulmaz anlar yaşattı. Öğretmenlik mesleklerinin yanında müzikle de ilgilenen grup üyeleri, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Hem enerjik sahne performansları hem de etkileyici repertuarları ile konuklardan tam not alan Teachers Band, izleyicilere keyifli bir gece yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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