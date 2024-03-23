Ofis Çalışanları ve Yapay Zeka

Ofis çalışanları şirketin yükselen mali durumu ve kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle müdürleri Hayati'den zam ister. Hayati, çalışanlara yardımcı olması için stajyer olarak Hüseyin'i işe alır.

Hüseyin, yapay zekayla herkesin işlerini kısa sürede yaptırınca Hayati herkesi işten kovar. Ancak patron İbrahim'in gelip olan biteni görmesiyle Hayati için işler tersine döner.

Mesut yönetmen olduğunu ve bütün ünlü oyuncuların peşinden koştuğunu söyleyerek normalde çelik kapı işi yapan Hayati'yi filminde başrol olacağına inandırır ve aylardır onun evinde yaşar. Hayati'nin arkadaşı Fikri ise Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır.

Bahadır, ilk orucunu tutacak lise çağında bir çocuktur. Ancak okuldan gelip aşırı acıkmasıyla Bahadır zor anlar yaşar. Bazı aile üyelerini bile yemek olarak gören Bahadır, orucunu açtıktan sonra herkesi şaşkına çevirir.

Ozan'ın kız arkadaşı Çiçek Hintli olduğu için evlilik öncesi adetler Çiçeklere göre düzenlenir. Çiçek ve ailesi Ozan'ı istemeye giderler.

Ozan'ın ailesi başta Çiçeklerin adetlerine uymak istemez fakat damada kilosu kadar altın verildiğini öğrenince fikirleri değişir. Hintli ailenin Ozan'ın babası İbrahim'in kasap olduğunu öğrenince işler karışır.

Çiçek erkek arkadaşı ile tartışır ve bir kafede arkadaşlarıyla bir araya gelir. Arkadaşları bütün sorunları farklı ilaçlar ile çözerler. Depresyon, sabah kalkmak, baş ağrısı ve hatta aşk acısı için bile hapları vardır. Çiçek fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatıp ikna etmeye çalışır. Mesut, Mustafa'ya iş yerindeki yöneticisiyle anlaşamadığını ve işten ayrılacağını söyler. Arkadaşları İbrahim ve Hüseyin, Mesut'un eşinden ayrılacağını zannederler.

Konuşmalar esnasında İbrahim ve Hüseyin'in, Mesut'la ilgili yanlış anlamaları devam eder. Mesut'un eşi Burcu gelince Hüseyin ve İbrahim bildikleri her şeyi ona anlatırlar. Burcu duyduklarından sonra Mesut'tan ayrılmaya karar verir.