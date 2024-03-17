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Nuri Bilge Ceylan'ın şirketi Ferhat Göçer'e telif ihlali için özür diledi

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Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminde Ferhat Göçer'in şarkısını izinsiz kullandığı telif ihlali konusunda, Ceylan'ın şirketinin müdürü Ferhat Göçer'e özür diledi.

Nuri Bilge Ceylan'ın; 341.884 biletle kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısını izin almadan kullanarak telif ihlalinde bulunması gündem olmuştu.

Yaşanan telif ihlali konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Nuri Bilge Ceylan'ın şirketinin müdürü, Ferhat Göçer'i aradı.

Göçer, klip çekimi için yurt dışında olduğu için MSG Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy'a ulaştı. Telif ihlali konusunda özür dileyerek; "Gözümüzden kaçmış. Nuri Bey de çok üzüldü" dedi.

NBC Film şirketinin genel müdürü Barış Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın tamamı ise şu şekilde: "Sevilen bir parçanız kullanıldı, izin konusu gözden kaçmış.

Olmaması gereken bir şey. Normalde aslında telifle ilgili şahsi olarak da yaptığımız filmlerde önem veriyoruz. Önlemimizi alıyoruz. Burada hepimizin gözünden kaçan bir hata oldu, hoca da üzüntü ve özürlerini iletmemi istedi.

Özür diliyor ve size de bu hassasiyeti gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür de ediyoruz. Bizlerde bu hassasiyete karşılık veremediğimiz için ayrıca kusura bakmayın.

Siz bunu deklare etmeden bizim size ulaşmamız gerekiyordu. Çok teşekkür ederiz ilgilinize ve hoşgörünüze. Önümüzdeki ilk film galasında Cannes'da sizi ağırlayarak beraber izlemek isteriz."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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