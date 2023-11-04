Norveçli Top Model Frida Aasen, Antalya'da Defileye Çıkacak

Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Antalya'da düzenlenecek olan defilede podyuma çıkacak olan ünlü top model Frida Aasen, Türk hayranlarına mesaj gönderdi.

Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında defileye çıkacak olan Norveçli ünlü top model Frida Aasen'den mesaj var. 15 Aralık'ta Nest Convention Center'da düzenlenecek şovda 70 Türk mankenle podyumda yürüyecek olan Victorias Secret'in ünlü yüzü Frida Aasen, İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Kendi fotoğrafı üzerine "Merhaba Türkiye" yazarak mesajına Türkçe başlayan 28 yaşındaki ünlü top model, İngilizce devam ederek, "Aralık'ta Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da görüşeceğimiz için mutluyum" dedi. Mesajının sonuna "aşk" yazıp kalp emojisi koyan ünlü manken, Türkiye'ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu yaklaşık bir milyon takipçisiyle ve Türk hayranlarıyla paylaştı.

'Merhaba Türkiye' geleneği

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Merhaba Türkiye" geleneğini Frida Aasen'le devam ettirdiklerini söyledi. Ülkenin en büyük moda şovunu gerçekleştirirken Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Hikmet Eraslan, "Dünyanın en ünlü top modellerini ağırladık. Bu isimler şovumuza katılmadan önce mutlaka Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Bunu sözleşmelerimizin öncelikli maddeleri arasına koyuyoruz. Güzel ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - ANTALYA