Noah Entertainment Yapımı 50 Fifty Müzik Magazin Programı Hakkında Açıklama

Noah Entertainment yapımcılığında dreamturk ekranlarında yayınlanan 50 fifty müzik magazin programının genel koordinatörlüğünü yapan Suat Yanç "Kısa sürede adımızı duyurduk.

Deneyimli ekip arkadaşlarımla müzik magazin da herkesin konuştuğu bir program yapıyoruz. Program adımızdan da anlaşılacağı gibi yüzde 50 müzik yüzde 50 magazinle yola çıktık.

Hafta boyunca son konserlerden en güzel görüntü ve röportajları, yeni çıkan kliplerin perde arkasını, film ve dizi setlerini, yeni şarkısını tanıtmak isteyen genç sanatçıları ekranlara çıkararak onlara fırsat vermeyi hedef edindik.

Özel hayata saygı prensibiyle tüm ünlüleri sadece yaptıkları güzel işlerle gündeme getirmeye çalışıyoruz. Program sunucumuzda müzik dünyasının en sevilen isimlerin den Emel Yalçın olması da bizim için avantaj oldu.

Ekranların en genç ve en dinamik müzik magazin programı sloganıyla çıktığımız yolda kısa sürede birçok alanda aldığımız ödüller de doğru yolda olduğumuzun kanıtı oldu" dedi...

Suat Yanç kimdir?

Televizyon dünyasında birçok başarılı projede imzası olan görüntü yönetmeni ve yapımcı Suat Yanç 1 Ağustos 1971 yılında Gaziantep'te doğdu.1991 yılında 9 Eylül üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi sahne ve görüntü ana sanatları bölümü Görüntü Yönetmenliği bölümüne 1.likle girdi.

Üniversite döneminde hem okuyup hemde çalışma hayatına adım attı.İlk olarak ilk özel kanallardan Flash TV İzmir bürosunda haber kameramanı olarak TV dünyasına adım attı.

Sırasıyla Kanal 6 Top secret magazin programı, Star paparazzi programlarında çalıştı.Daha sonra bölgenin ilk özel tvsi olan Ege Tv de magazin müdürü olarak Gecevizyon adlı programın yapımcılığını üstlendi.

Askerlik görevi biter bitmez Show tv spor servisine bağlı olarak Şansal Büyüka'nın efsane kadrosunda kameraman olarak Televole ve Pazar Keyfi programlarında 6 yıl çalıştı.

Suat Yanç'ın görev aldığı birçok klip ve tanıtım filmlerinin yanısıra çalıştığı bazı önemli projeler ise ;

-Kördüğüm (dizi Show TV görüntü yönetmeni)

-Yaz hikayeleri ( TV filmleri Show TV görüntü yönetmeni)

- Star life ( Star TV magazin kameramanı)

-Gelin Evi ( Show TV 1.sezon görüntü yönetmeni)

-Bana Herşey Yakışır ( Kanal D ve TV 8 yarışma programı 750 bölüm görüntü yönetmeni)

-seçmenln sesi programı ( Trt1 60 bölüm görüntü yönetmeni )

-Gizemli Gerçekler (trt belgesel 13 bölüm görüntü yönetmeni)

-Özel Tim (trt belgesel 20 bölüm görüntü yönetmeni)

-Yemekteyiz ( programı Beyaz TV 26 bölüm )

-Sağlık zamanı (TV8.5 yönetmen)

-Caroline Show ( 7 bölüm yönetmen )

-50 fifty magazin programı Dreamturk genel koordinatör (2022-…)