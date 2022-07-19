Nilüfer... 'HEPİNİZİ ÇOK ÖZLEMİŞİM!'

Uzun bir süredir konser vermeyen Türk Pop Müziği'nin eşsiz sesi Nilüfer Bayhan Müzik organizasyonuyla ''N Kolay Harbiye Açık hava Konserleri'' kapsamında Harbiye'de sevenleriyle buluştu.

Şarkıları ve sesiyle, yüz binlerce kişinin hayatına dokunan ve üç yıl aradan sonra Harbiye'de sevenleriyle buluşan Nilüfer'e, beş bin kişilik bir koro eşlik etti.

Dünya Dönüyor, Taa Uzak Yollardan, Haram Geceler, Esmer Günler, Mor Menekşe, Mavilim, Yeniden Sev, Kavak Yelleri gibi unutulmaz şarkılarıyla konsere başlayan sanatçı; sahne almayı çok özlediğini söyledi ve ''Üç sene ara verdim, heyecanlıyım.

Karşınıza çıkmak, iyi şeyler yapabilmek, birlikte eğlenebilmek büyük sorumluluk. Hepinizi çok özlemişim'' dedi.

''Bazen bu işleri bırakayım diyorum ama sizi görünce vazgeçiyorum.

Her konser öncesi böyle söylesem de konser sonrası sizin enerjiniz beni bundan vazgeçiriyor'' diyen sanatçı söylediği şarkıların söyleniyor olması ve unutulmamasının çok değerli olduğunu belirtti.

Esmer Günler, Gözlerinin Hapsindeyim, Yemin Ettim gibi Türk Pop Müziği'ne damga vuran Kayahan şarkılarını da seslendiren Nilüfer ''Kayahan, eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı.

Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum'' diyerek Kayahan'ı andı.

Söylediği her şarkıyı adeta yaşayan Nilüfer, Harbiye'de nostalji rüzgarı da estirip, müzikseverlerin kulaklarının pasını silerken, konser boyunca giydiğiZüleyha Kuru tasarımı pembe kostümle ve Zeynep Baturalp imzalı lila kostümle nefesleri kesti.

İki saat süren konserde sanatçının hayranları, Nilüfer'in farklı albümlerinden seçtiği şarkılarına alkışlarla ve birlikte söyleyerek eşlik etti.

Sanatçı, albümünün çıkış şarkısı Boşver ile final yaptı. Açıkhava'yı dolduran hayranların alkışları dinmeyince yoğun istek üzerine Nilüfer, sahneye dönüp ''Geceler ve Bir Garip Yolcu'' ile bis yaptı.

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