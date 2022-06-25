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Nilüfer'de Birsen Tezer ile caz ziyafeti

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Nilüfer'de Birsen Tezer ile caz ziyafeti

Nilüfer 7. Caz Festivali Nükhet Duru'dan sonra, bu kez Birsen Tezer'i Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.

Nilüfer 7. Caz Festivali Nükhet Duru'dan sonra, bu kez Birsen Tezer'i Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.

Nilüfer'de 7. Caz Festivali yoğun bir katılımla devam ediyor. Her konser akşamı Balat Atatürk Ormanı'nı doldurarak, sıcak yaz akşamlarında doğanın kucağında cazın tadını çıkaran müzikseverler, ikinci konser akşamında caz müziğin olmazsa olmazı Birsen Tezer ile buluştu.

Gecede ilk olarak Bursalı gurup Umut Ulusoy Band sahne aldı. Daha önce yayınlanmamış yeni şarkılarının yanında, Depeche Mode, Massive Attack, Moderat gibi grupların eserlerini de yorumlayan gurup ilgiyle izlendi.

Türkiye'de caz müziğin en güçlü seslerinden biri olan Birsen Tezer sahneye çıktığında ise, Balat Atatürk Ormanı'nı caz ruhu sardı. İlk albümü "Cihan" ve Gürol Ağırbaş, Bülent Ortaçgil, İlhan Şeşen gibi değerli müzisyenlerin katılımıyla tamamlanan ikinci albümü 'İkinci Cihan'dan şarkılar okuyan Birsen Tezer, cazın verdiği dinginlik ve kendine özgü yorumuyla izleyenlerin adeta ruhunu yıkadı. Emre Tankal, Tunç Öndemir, Derin Bayhan ve Gürol Ağırbaş'ın eşlik ettiği gecenin sonunda sevilen sanatçı ayakta alkışlandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Caz Festivali Birsen Tezer Nükhet Duru Balat Magazin Haberler

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