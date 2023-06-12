Nil Karaibrahimgil Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı

Poll Production organizasyonuyla düzenlenen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, Nil Karaibrahimgil'i ağırladı. Karaibrahimgil, "Renkli 90 Dakika" konseptiyle sahne alarak "Burası İstanbul" parçası ile sevenlerinin karşısına çıktı. Konserde "Resmen Aşığım", "Peri" ve "Bütün Kızlar Toplandık" şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcıyı, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin'den İstanbul'a gezmeye gelen çocuklar da izledi. Nil Karaibrahimgil, ayrıca 10 yaşındaki hayranını sahneye davet ederek, piyano eşliğinde şarkı söyledi ve konserin finalini "Ben Buraya Çıplak Geldim" şarkısıyla yaptı.

Poll Production organizasyonuyla düzenlenen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, Nil Karaibrahimgil'i ağırladı.

Poll Production'dan yapılan açıklamaya göre, "Renkli 90 Dakika" konseptiyle sahne alan Karaibrahimgil, konserde "Burası İstanbul" parçası ile sevenlerinin karşısına çıktı.

"Resmen Aşığım", "Peri" ve "Bütün Kızlar Toplandık" şarkılarını dinleyicilerle birlikte seslendiren ünlü şarkıcıyı, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin'den İstanbul'a gezmeye gelen çocuklar da izledi.

Nil Karaibrahimgil, ayrıca 10 yaşındaki hayranını sahneye davet ederek, piyano eşliğinde şarkı söyledi ve konserin finalini "Ben Buraya Çıplak Geldim" şarkısıyla yaptı.