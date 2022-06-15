Nihat Doğan - Yeşim Salkım... GÜLBEN ERGEN'E TEHDİT HAKARETTEN CEZA ALDILAR!

Şarkıcı Gülben Ergen'in 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programının 20 ve 22 Eylül 2017 tarihli yayınlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'ı savcılığa şikayet etti.

Savcılık, Yeşim Salkım hakkında 2 yıl 10 aya, zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesi ile de Nihat Doğan hakkında da 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada şikayetçi Gülben Ergen'i avukatı Emek Emre temsil ederken duruşmaya katılmayan sanıklar Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'ı da avukatları temsil etti.

Sanık avukatları suçlamaları reddederek, müvekkillerinin beratlerini istedi.

Mahkeme davayı karara bağlayarak Nihat Doğan'a alenen hakaret suçundan 5 ay 25 gün hapis cezası verdi.

Yeşim Salkım'a ise hakaret suçundan bin 740 TL adli para cezası, tehdit suçundan ise beş yüz lira adli para cezası verdi.

Mahkeme Salkım'a verilen cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından programın sunucusu Nihat Doğan ve programa katılan Yeşim Salkım hakkında düzenlenen iddianamede, Nihat Doğan ve Yeşil Salkım'ın habercilik faaliyetiyle ilgisiz bir şekilde Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırdıkları kaydedilmişti.

İddianamede, Yeşil Salkım'ın Gülen Ergen'e yönelik tehdit içerikli söylemde de bulunduğu belirtilerek, Salkım'ın, 'alenen hakaret' ve 'basit tehdit' suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar, Doğan'ın da, 'zincirleme şeklinde alenen hakaret' suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

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