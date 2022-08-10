Nihat Doğan... MERAK EDİLEN DÜĞÜN VE EŞİ!

Nihat Doğan... APAR TOPAR EVLENDİ! Nihat Doğan... MERAK EDİLEN DÜĞÜN VE EŞİ! Türkücü Nihat Doğan, 3 aylık hamile olan İranlı manken Arzu Hanım ile nikah masasına oturdu. Yakın çevresini davet ettikleri bir düğün yapan çiftin gelinlik ve damatlıkla verdiği poz ortaya çıktı. Zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan, bir süredir birlikte olduğu İranlı hayranı Arzu Hanım'la sessiz sedasız evlendi. Çift, yakın çevresini davet ettikleri bir de düğün yaptı. GELİN VE DAMATTAN İLK KARE Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olmasından dolayı apar topar düğün yapan çiftten merakla beklenen ilk kare geldi. Bir kır düğünü yapan çift, gelinlik ve damatlıkla poz verdi. Doğan'ın merak edilen eşi, fotoğrafta karnının görülmemesi için çiçekle kamufle etti. DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI Öte yandan çiftin düğününden bir video da sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde Nihat Doğan'ın halay çektiği bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görüldü Magazinkolik / Magazin Nihat Doğan Magazin Haberler

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