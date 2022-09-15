Nihan Çelik 'Senden' Şarkısıyla Listelere Göz Kırpıyor

Nihan Çelik'in "Senden" adlı tekli çalışması Noah Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Yıldız, Bodrum Masalı, Fırtına, Denedim ya adlı teklileri ile müzikseverlerin beğenisini kazanan, Türk pop müziğinin yükselen yıldızı Nihan Çelik hız kesmeden arka arkaya şarkılarını yayınlamaya devam ediyor.

Nihan, bu kez sözü ve müziği Tüzzün'e düzenlemesi başarılı aranjör Ufuk Kevser'e ait olan "Senden" şarkısıyla listelere göz kırpıyor.

Alişan Günay Yıldırım'ın yönetmen koltuğunda oturduğu rengarenk görüntülere sahip video klibiyle ve sıcacık sounduyla yaz enerjisini yeniden hissedeceğiniz " Senden" tüm digital platformlarda yayınlandı. Nihan Çelik şarkısını şu sözlerle anlattı:

"Duygusuna ve bu duyguyu dinleyicime hissettirebilecek olduğuma inandığım şarkıları seçiyorum. Senden de işte böyle bir şarkı..."