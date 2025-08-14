Nihan Akın Bodrum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nihan Akın, Bodrum Azka Otel Yaz Konserleri kapsamında sahne alarak misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şık ve zarif kıyafetiyle sahneye çıkan Akın, enerjisi ve samimi tavırlarıyla izleyicilerden büyük alkış topladı. Sanatçı, repertuvarında hem kendi sevilen şarkılarına hem de geçmişten günümüze uzanan hit parçalara yer verdi. Bodrum'un sıcak yaz akşamına müzik dolu bir atmosfer katan konser, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Azka Otel'in deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte misafirler, romantik melodilerden hareketli ritimlere uzanan geniş bir müzik yelpazesi ile buluştu. Gecenin sonunda yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrılan Nihan Akın, izleyicilerin hafızasında özel bir yer edindi.

Otel yönetimi, yaz boyunca ünlü sanatçıların sahnede alacağını belirtti. - MUĞLA