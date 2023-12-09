Üye Girişi
Haberler

NEVZAT ATLIĞ KİMDİR?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türk müziğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Süvari albayı ve müzisyen olan babası Nazmi Atlığ'ın görevde bulunduğu Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 14 Ekim 1925 yılında doğan Dr. Nevzat Atlığ aslen Edirnelidir.

Babasından keman ve musıki öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip röntgen teşhis ihtisası yaptı. Üniversite korosunda keman çalan Atlığ, sonra bu koronun şefi, daha sonra da İstanbul Radyosu Müdürü (1955-1958) oldu.

İstanbul Radyosu Küçük Koro'sunu yönetirken 1963'te Mesut Cemil Bey'in ölümü üzerine Klasik Koro'nun şefliğine getirildi. 1976 yılına kadar bu görevi yürüttü.

Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu üyeliği ve TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı.

1976'da Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu kurunca koronun şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuarı'nda ki Sanat Kurulu Başkanlığı ve Türk Musikisi Hocalığından ayrıldı.

1981 yılında Kültür Bakanlığı'nın Klasik Türk Müziği dalında başarı ödülünü aldı. Türkiye Milli Kültür Vakfı'nca 1983 yılı Türk Kültürü Hizmet Ödülüne layık görüldü. 1983 yılında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Üyeliğine seçildi ve 1984 yılında Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeliğine atandı.

1985 yılında "Profesör", 1987 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı. 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödülüne layık görüldü.

2004 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Sanat Büyük ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok müzisyen yetiştiren Nevzat Atlığ 1985 yılından itibaren 30 yıl süre ile İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın bugüne kadar yönettiği sayısız sahne, radyo ve TV Konserleri dışında yirmi CD'lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikisi Klasikleri nota yayınları bulunmaktadır.

Hakkında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından "50. Sanat Yılında Nevzat Atlığ", Kubbe Altı Vakfı'ınca Ergun Balcı'nın müellifi olduğu "Musikimizle Övünmemiz İçin Nevzat Atlığ", Bakırköy Konservatuarı Vakfı'nca hakkında 1948 yılından bu yana basında çıkan yüz yazar ve edip tarafından kaleme alınmış makalelerden oluşan "Basında Nevzat Atlığ" ve Mehmet Güntekin'in müellifi olduğu "Nevzat Atlığ Tanıklığında Yakın Dönem Musiki Tarihimiz" başlıklı kitaplar yayınlanmıştır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İstanbul Denizli Sanat Kültür Müzik Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title