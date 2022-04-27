Nesrin Cavadzade... 'TARİH MARİH YOK SORMAYIN BİR ŞEY'

Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yaz evleneceği konuşuluyordu.

"ÇOK YORULDUM, TATİL YAPACAĞIM"

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Nesrin Cavadzade, basın mensuplarıyla konuştu. Rol aldığı Üç Kuruş dizisinin final yapacağını söyleyen güzel oyuncu, "Çok yoruldum, tatil yapacağım. Geçen sezondan çok yorgun başlamıştım zaten, bir de ihtiyar kedilerim var, onların hasta bakıcılığını üstleneceğim bir süre daha" diye konuştu.

"KAFAMIZDA TARİH YOK"



Nesrin Cavadzade'nin, yaz ayında nişanlısı Gökhan Alkan ile nikah masasına oturması bekleniyordu. Bu konuya dair konuşan Cavadzade "Annem bu kadar sormuyor ne zaman evleneceğimi, annemden daha çok soruyorsunuz. Kısmet bu işler, bakalım. Kafamızda herhangi bir tarih yok, olsa söylerim" diyerek hayranlarını üzdü.

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