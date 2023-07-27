Neşe'nin durumunu açıklamak için topladığı cesaretin kaybolması, eğlenceli ve heyecan verici anlara gebe bir bölümün kapılarını aralıyor. Mustafa'nın ilgisi evdeki dengeleri daha da karıştırırken, Rüçhan Hanım'ın evi su basmasıyla birlikte Neşelerin evine taşınması ev atmosferini hareketlendirir. Türkan'ın Aylin'in şarkıcı olduğunu öğrenmesi ise Serdar'ın başına geleceklerin işleri daha da karıştırmasına neden olur.

Neşe'nin hamile olduğunu sanan Mustafa'nın aileye açıkladığı 'büyük haber' dikkatleri üzerine çekerken, Neşe'nin durumunu açıklamak için topladığı tüm cesaretin kaybolması, eğlenceli ve heyecan verici anlara gebe bir bölümün kapılarını aralıyor.

Mustafa'nın ilgisinin tamamen Neşe üzerinde olması, evdeki dengeleri daha da karıştırıyor.

Rüçhan Hanım, evini su basmasıyla birlikte Neşelerin evine taşınır ve her zamanki sıcak ve komik ev atmosferini biraz daha hareketlendirir.

Türkan'ın Aylin'in şarkıcı olduğunu öğrenmesiyle birlikte, Serdar'ın başına gelecekler işleri daha da karıştıracak.