Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama

Türkiye'nin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi.

Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle efsane diziyi dijital platformlarda yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyordu.

Necati Şaşmaz'ın Gerede'de bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi.

Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.