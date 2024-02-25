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Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın Bolu'daki fabrikasında yangın çıktı ve patlama meydana geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Türkiye'nin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi.

Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle efsane diziyi dijital platformlarda yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyordu.

Necati Şaşmaz'ın Gerede'de bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi.

Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kurtlar Vadisi Necati Şaşmaz Polat Alemdar Bolu Magazin Güncel Haberler

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