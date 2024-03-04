Nalan Kadınlar Matinesi Konserinde Coşturdu

Kadın davetlilerin salonu hıncahınç doldurduğu konserde sevilen şarkıcı; repertuarında seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla konukları coşturdu.

Kadın hayranlarının oturduğu tüm masaları tek tek dolaşan Nalan, davetlilerin isteğini kırmayarak; bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Sahne öncesi duygularını dile getiren Nalan, sanat kariyerinde ilk kez bir kadınlar matinesi konserinde yer aldığını belirterek "Çok güzel düşünülmüş bir organizasyon.

Benim için bir ilk. Harika bir kadınlar korosu salonda beni bekliyor. Heyecanlı ve mutluyum " dedi.