Nadide Sultan... ZORLU NÖBET!
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Sevilen şarkıcı Nadide Sultan'ın oğlu Kaan, geçtiğimiz gün solunum yollarından ameliyat oldu.
İiki saat süren başarılı operasyon sonrası odaya alınan minik Kaan'ı Nadide Sultan bir an olsun yalnız bırakmadı.
Oğlunun yanı başında gün boyu nöbet tutan başarılı şarkıcı "24 saat uyumadım.
Nöbet tuttum adeta. Daha da iyi anlıyorum anneliği. Allah'a şükürler olsun.
Kazasız hayırlı bir şekilde atlattık bu operasyonu.
Kaan narkozdan çıkar çıkmaz tabletim nerde dedi.
Şimdi keyfi yerinde şükür; oyuna daldı bile" dedi.
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