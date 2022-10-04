Müzisyen Onur Şener... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Ankara'daki bir gece kulübünde sahneye çıkan Onur Şener, kendisini dinlemeye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli iş müfettişi İlker K., Ali G. ve TAİ'de elektrik mühendisi Semih S.'nin istek şarkı isteğini bilmediği için geri çevirdi.

Mekanda başlayan tartışmanın dışarıya taşmasıyla Şener, cam bardak kesisi ile boğazından yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden müzisyen, son yolculuğuna uğurlandı.

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Bir kız çocuğu olan başarılı müzisyenin Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Onur Şener için Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazede tabuta omuz verdi.

NE OLDU?

Ankara'daki bir eğlence mekanında meydan gelen olayda, bakanlıkta iş müfettişi İlker K.; meslektaşı Ali G., savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S., kadın arkadaşları J.E. ve G.G. ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi.

Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 çocuk babası Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTILAR

İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G., gözaltına alındı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü.

İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

Polis 'cafe pap' olarak hizmet veren mekanda ve çevresinde araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken yanlarındaki iki kadın "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.