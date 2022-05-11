MÜZİK YASAĞINDA YENİ GELİŞME!

Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı.

Yasak ilk olarak salgının başlarında 30 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 8556 sayılı genelge ile lokanta, restoran, dernek lokalleri ve çay bahçeleri gibi mekanlarda getirilmişti.

Bu genelgeyi 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 8591 sayılı genelge ile 21 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 21153 sayılı genelge takip etmiş ve canlı müzik yasağı yinelenmişti.

Müzik yasağının sektör emekçileri ve geniş kesimlerce tepkiye neden olmasının ardından İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı.

Genelgede "Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı" denildi.

1 SAAT İLERİ ALINABİLDİ

Geçtiğimiz ay Bilim Kurulu toplantısının ardından salgına karşı alınan yeni kararları duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 ile ilgili getirilen birçok zorunluluğun kaldırıldığını ancak Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek gece 24.00'dan sonra uygulanan canlı müzik yasağının devam edeceğini açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Siyasilerden sanatçılara kadar söz konusu karara tepkiler sürerken İçişleri Bakanlığı, müzik yasağına ilişkin yeni açıklama yayınladı.

Bakanlık, "Müzik yayın saatlerini yeniden belirlendi. Pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00'e kadar uzatıldı" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahati açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği,

Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı,

Az Hassas Kullanım Alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24:00-07:00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı,

Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortak yapılan değerlendirmeler sonucunda müzik yayınlarına ilişkin yeni kararlar alındı ve valiliklere bildirildi.

İlgili kanun/ mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01:00'e kadar uzatıldı. Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak.

Kolluk birimlerinim denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak.

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