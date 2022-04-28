Müzik Listelerinde 'Tutsak' Etkisi

"Bilmem Mi" şarkısı ile 2021 yılına damga vuran, dünyaca ünlü Meksika'lı grup Reik ile bir araya gelerek Bilmem mi şarkısını "Mirame" adıyla İspanyolca olarak yayınlayan Sefo, Affettim ve Revart ile imza attığı yarım kalır sonrası şimdi de "Tutsak" ile 29 Nisan'da yayında olacak.

Şarkıları yayınlandığı an itibari ile büyük beğeni toplayan, listelere üst sıralardan giren Sefo, "Tutsak" şarkısın da yine Aerro ile birlikte çalıştı. Şarkı yayınlanmadan konserlerinde seslendiren Sefo dinleyicilerinden bir kez daha tam not aldı.

Yoğun talepler üzerine Mayıs ayının her günü yurt dışı ve yurt içinde büyük konserlere imza atacak olan Sefo, 20 Mayıs'da Volkswagen Arena da büyük bir konsere imza atacak.

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