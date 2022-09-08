Müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Aslan, singleını sevenleriyle paylaştı

Müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan İvan Aslan geçtiğimiz günlerde halay tarzı singleı olan Mahsup isimli parçasının klip çekimlerini tamamladı.

İvan Aslan, kısa süre içerisinde sosyal medya ve dijital müzik platformlarında milyonlara ulaşan eserleri ile adından çok sık söz ettirmeyi başardı. Genç sanatçı aynı zamanda pandemi gibi zor bir dönemde de boş durmadı bu dönemde 17 eser ve 12 tane cover çalışmasını repertuvarına koydu. İvan Aslan, "Küçüklüğümden bu yana müzikle içli dışlıyım. Müziğin her branşını seslendirme kabiliyetim mevcut. Fakat genel manada seslendirdiğim ve repertuvarımda ki mevcut müzik türleri afro trap, Türkçe arabesk ve özgün müzik türleridir. Müziği maddi unsurlara özdeştirmeyi yanlış bulmaktayım, eğer bu mesleğe, sanata ve bu sektöre gönül verenler varsa bunu tamamen sevdikleri ve ilgi duydukları için yapmalıdırlar. Ayrıca müzik sektöründe gerçek bir sanatçı olmak istiyorsanız asla çifte standardınız olmamalıdır. Biri veya birileri sayesinde bir yere gelemezsiniz eğer kabiliyetiniz yoksa ve mesleği sadece maddi kazanç elde etmek için seçiyorsanız mutlaka bir yerde bu maceranız son bulacaktır. Ayrıca çok yakında harika bir cover ile sevenlerimin karşısında olacağım" dedi. - ELAZIĞ