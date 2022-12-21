Mutluluğa "evet" Dediler

Çakkıdı Semih ve Melekleri Mutluluğa "evet" Dediler Magazin Haberleri Ünlü sunucu Eda Pera Küçük ile Hataylı iş insanı Alper Gökpınar evlendi. Çiftin pozları sosyal medyada sevenleri tarafından beğenildi. İşte haberin detayları... Eda Pera Küçük ile Hataylı iş insanı Alper Gökpınar evlendi. Geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanan sunucu ve iş insanı, mutluluğa, "Evet" dedi. Çift, nikahtan önce ise Platon Stüdyo'da Ali Ağırdıcı'nın objektifi karşısına geçti. Sosyal medyada ikilinin kareleri beğenirken, son dönemde oyunculuk dersleri alan Küçük'ün makyajını ise Sibel Diloğlu yaptı. Kaynak: Snob Magazin / Magazin Magazin Haberler

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