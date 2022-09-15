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Mustafakemalpaşa'da unutulmaz gece

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Mustafakemalpaşa'da unutulmaz gece

Mustafakemalpaşa'da sahne alan ünlü şarkıcı Sefo, çevre il ve ilçelerden de gelenlerle birlikte yaklaşık 50 bin kişiye seslendi.

Mustafakemalpaşa'da sahne alan ünlü şarkıcı Sefo, çevre il ve ilçelerden de gelenlerle birlikte yaklaşık 50 bin kişiye seslendi.

Mustafakemalpaşa'da 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Akar Stadyumunda sahne alan Sefo, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara unutulmaz gece yaşattı. Dillerden düşmeyen şarkılarını tribünleri dolduranlarla seslendiren Sefo, yeni çıkaracağı single parçası 'Gitti' parçasını ilk kez hayranlarıyla paylaştı.

Konsere katılan gençlerin yoğun alkış ve tezahüratlarla sevgisini paylaştığı Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Kurtuluş yıl dönümümüze yakışır bir kutlamayla bu geceyi sonlandırdık. Gençlerimiz istedi biz elimizden geleni yaptık. SEFO kardeşim şarkılarıyla bu geceyi taçlandırdı. Çalışmaları büyük hızla ilerleyen Bursa'nın en özellikli Gençlik Merkezi'nin yanı sıra konser öncesi ilk kepçe de vuruldu. Akar Stadyumu yeniden inşa edilerek Mustafakemalpaşa'ya kazandırılacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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