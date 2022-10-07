"Mahsun, onu aşiretlere öldürtmek istedi" sözleri olay olmuştu, Hilmi Topaloğlu'nun kardeşi Mustafa Topaloğlu canlı yayında çileden çıktı

Mahsun Kırmızıgül tarafından çekilen Prestij Meselesi filmiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Prestij Müzik'in kurucuları arasında yer alan Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topaloğlu, geçtiğimiz yıllarda "Mahsun, babamı aşiretlere öldürtmek istedi" demişti. Volkan Topaloğlu'nun iddiasından sonra amcası Mustafa Topaloğlu da Al Sana Haber canlı yayınında çileden çıkarak, "Hala adamın adını kullanıp film çekiyorlar" diyerek sert çıktı.

Mahsun Kırmızıgül tarafından çekimleri devam eden Prestij Meselesi filmiyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Prestij Müzik'in kurucuları arasında yer alan Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topaloğlu, yıllar önce yaptığı açıklamada, "Babam, en büyük ihaneti Mahsun Kırmızıgül'den gördü" diyen Topaloğlu, "Üzüntüsünden beyninde tümör çıktı ve ameliyat sürecinde Kırmızıgül onu ziyaret etmedi" diye konuşmuştu. "Kırmızıgül, babam hayattayken bazı aşiret aileleri ile görüşüp onun öldürülmesini isteyecek kadar alçalmış bir insandır" suçlaması yönelten Topaloğlu, "Hilmi Topaloğlu'nu ortadan kaldırmak için gittiği aşiret aileleri ona, 'Hilmi Topaloğlu'nun sende büyük emeği var. Bir sıkıntı varsa konuşarak çözmeye çalışalım' demişler. Mahsun ise babamın öldürülmesini istemeye devam etmiş" iddiasında bulunmuştu.

MEZARLA İLGİLİ SÖZLERİ OLAY OLDU

Seren Serengil'in yorumcu olduğu televizyon programına bağlanan Hilmi Topaloğlu'nun kardeşi Mustafa Topaloğlu ise"Prestij Meselesi" filmini çeken Mahsun Kırmızıgül ve ekibine sitem etmiş ve "Hepiniz utanın, Hilmi Topaloğlu'nun mezarı çökmüş, üzerinde otlar bitmiş… Siz hala adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz. İlk önce mezarı yaptırın, oradaki adam Alişan yaptırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"BUGÜN MÜ AKLINA GELDİ O MEZARI YAPTIRMAK"

Serengil'in ardından ünlü yorumcu Arto açtı ağzını yumdu gözünü. Arto açıklamasında, "Alişan da şimdi bu prestij müzik çıkmıştır, o anda gitmiştir. Kesin, mahsus biliyordur oranın bakımsız olduğunu. 10 yıldır yaptırsaydı o zaman bugün mü aklına geldi o mezarı yaptırmak" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

Bu açıklamaların ardından Mustafa Topaloğlu, ilk kez Al Sana Haber masasına Seyhan Soylu'ya bağlanarak canlı yayında sert bir şekilde tepki gösterdi.