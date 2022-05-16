Mustafa Topaloğlu... ATEŞ PÜSKÜRDÜ! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Topaloğlu... ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Mustafa Topaloğlu... ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Aleyna Tilki'yi hedef alan Şarkıcı Demet Akalın, "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu 'Uzay starlığı" ifadelerini kullandı. Demet Akalın'ın sözleri karşısında adeta küplere binen Mustafa Topaloğlu, "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya, sen beni ağzına alacak kadar gerçek sanatçı mısın?" dedi.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

Demet Akalın'ın sözleri Mustafa Topaloğlu'nu çileden çıkardı.

Mustafa Topaloğlu... ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Akalın'a "saygısız" ve "şuursuz" diyerek ateş püsküren Mustafa Topaloğlu şunları söyledi:

"Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya? Sen beni ağzına alacak kadar gerçek bir sanatçı mısın? Nerede yaşadığını bilmeyen aptal. Aklı sıra beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor."

Magazinkolik / Magazin

Magazinkolik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title