Mustafa Topaloğlu... ATEŞ PÜSKÜRDÜ! - Haberler

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

Demet Akalın'ın sözleri Mustafa Topaloğlu'nu çileden çıkardı.

Akalın'a "saygısız" ve "şuursuz" diyerek ateş püsküren Mustafa Topaloğlu şunları söyledi:

"Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya? Sen beni ağzına alacak kadar gerçek bir sanatçı mısın? Nerede yaşadığını bilmeyen aptal. Aklı sıra beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor."

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