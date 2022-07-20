Mustafa Sandal... 'HER ŞEY YALAN ŞARKI GERÇEK!'

28 yıldır hızlı akan yıllara değişen nesillere rağmen hep zirvede olan Mustafa Sandal'ın sırrının ne olduğu sorusuna önce teşekkür eden yıldız popçu sözlerine şöyle devam etti:

"Hep söylerim yine söyleyeceğim; Her şey yalan şarkı gerçek!

Benim evimde de müzikal çalışmalarımı yaptığım stüdyoda da bu yazıyı astım.

Sen istediğin kadar kendini abart, ortada şarkı yoksa müzikal açıdan hiçbir şeysindir.

O yüzden şarkıların gücüne ve kalıcı olmasına inanırım.

Çok şükür, müzikseverler yıllardır şarkılarımıza çok sahip çıktılar ve sevdiler."

EDİS VE ALEYNA IŞIK SAÇIYOR

Yeni jenerasyon popçulardan beğendiği isimleri de sıralayan Mustafa Sandal, Edis ve Aleyna Tilki'nin tarzlarıyla ışık saçtığını, Derya Uluğ ve Eypio'nun en favori isimlerinden olduğunu belirtti.

Ünlü popçu "Birkaç isim daha var yeni jenerasyondan, tek tek söyleyip diğerlerine haksızlık etmek istemem." diye konuştu.

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