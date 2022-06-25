Mustafa Keser... HAKİM KARŞISINDA!

İkili arasındaki polemik hala devam ederken geçtiğimiz gün hakim karşısına çıktılar.

Bülent Ersoy'a öfkesi dinmeyen Keser, "Bana kürdo diyerek beni milyonlar önünde küçük düşürdü" dedi.

Bir dönem "Benzemez Kimse Bize" programını birlikte sunan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasındaki gerilim bitmek bilmiyor.

Yalnızca 2 bölüm yayın hayatına devam eden program sonrası kavgaya tutuşan ikili sorunlarını mahkemeye taşısa da öfkeleri dinmedi.

Benzemez Kimse Bize programı

Son olarak Bülent Ersoy, Avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuş ve kendisine "Seni diva değil divan yaparlar", "Seni sekize katlayacak isimler var.

Divalık sana mı kaldı? Erkek tonuyla okuyor" şeklinde ifadeler kullanan Mustafa Keser'e 1 liralık dava açmıştı.

Kendisine "Kürdo" dediğini iddia eden Mustafa Keser ise Ersoy'un hakaret ettiğini, aşağıladığını ve kişilik haklarının zarar gördüğünü söyleyerek o da 1 liralık tazminat davası açmıştı.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser mahkemede hesaplaştı.

Ersoy'u ayrımcılıkla suçlayan Mustafa Keser "Ben hakaret etmedim.

Kendisi canlı yayında 'Kürdo' diyerek milyonlarca kişinin gözü önünde beni küçük düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un tanıklarının dinlenmesi gerektiğini savunan mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Magazinkolik / Magazin