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Mustafa Ceceli'nin Üçlüsü

Snob Magazin - Magazin
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Mustafa Ceceli'nin Üçlüsü

Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin ve Burak Bulut'un, "Karalaya Karalaya" isimli tekli çalışması müzikseverlerle buluştu.

Sözü-müziği Doğanay Karadeniz'e, düzenlemesi başarılı sanatçı Mustafa Ceceli'ye ait olan parça ilk yayınlandığı andan itibaren sosyal medya ve dijital mecralarda 12 saatte 1 Milyon kez izlenerek trendlere girdi.

Bu yoğun ilgiden dolayı oldukça mutlu olan üçlü, şarkının trend olmasında Mustafa Ceceli'nin sihirli dokunuşlarının da etkisi olduğunu ekleyerek sanatçıya teşekkürlerini ilettiler.

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