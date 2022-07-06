Mustafa Ceceli'nin Üçlüsü
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Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin ve Burak Bulut'un, "Karalaya Karalaya" isimli tekli çalışması müzikseverlerle buluştu.
Sözü-müziği Doğanay Karadeniz'e, düzenlemesi başarılı sanatçı Mustafa Ceceli'ye ait olan parça ilk yayınlandığı andan itibaren sosyal medya ve dijital mecralarda 12 saatte 1 Milyon kez izlenerek trendlere girdi.
Bu yoğun ilgiden dolayı oldukça mutlu olan üçlü, şarkının trend olmasında Mustafa Ceceli'nin sihirli dokunuşlarının da etkisi olduğunu ekleyerek sanatçıya teşekkürlerini ilettiler.
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