Murat Kurşun Konserinde Havuza Düştü

Bursa'daki bir mekanda konser veren Murat Kurşun, sahneye koşarak gelip kendisini kucaklamaya çalışan hayranıyla birlikte havuza düştü. O anlar bir müşterinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'daki bir mekanda hafta sonu konser veren Murat Kurşun ile sahneye koşarak gelip kendisini kucaklamaya çalışan hayranı hızını alamayınca ikisi birden havuza düştü.

Bir anda kendisini suyun içinde bulunca neye uğradığını şaşıran Kurşun, suda ortamı yumuşatmak isteyen elini tutup havaya kaldıran hayranının özrünü de kabul etti.

Murat Kurşun'un havuza atıldığı o anlar bir müşterinin cep telefonu kamerasından böyle görüntülendi.