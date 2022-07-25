Murat Kekilli... HER KONSERİNDE 'RAHMETLİ' DİYOR SONRA AF DİLİYOR!

Hüyük Meydanında düzenlenen Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali'nin konser programında sahneye çıkan Murat Kekilli, hayranlarını coşturdu.

Sahnede sunucu Rıza Sönmez tarafından kendisine ikram edilen Hüyük çileğinin tadına da bakarak tam not veren Kekilli, vefat etmiş bazı ünlü sanatçıların sahnede taklidini yaptı.

Kekilli, "Ama Kara Gözlüm'ü rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı böyle, o da enteresan" sözlerinin ardından yaptığı gafın farkına vararak yüzündeki ifadeyi değiştirip, kollarını açıp gözlerini kapatarak, iki kez "pardon" diyerek hem hayatta olan ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi. Kekilli, Bülent Ersoy'un taklidini ise yaptığı gafı düzelttikten sonra vokalistine yaptırdı.

Geçtiğimiz aylarda Adana'da da aynı gafı yapan Kekilli her konserinde böyle yaparak haberlere konu oluyor.

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