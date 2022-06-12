Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş Aşkı Bitti Mi? - Haberler

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş Aşkı Bitti Mi?

Snob Magazin - Magazin
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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş Aşkı Bitti Mi?

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan şarkıcı Murat Dalkılıç ile sevgilisi Sitare Akbaş'ın ayrıldığı iddia edildi.

Oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, geçen hafta Beşiktaş'ta gerçekleşen bir davete katılmıştı.

Sevgilisi Sitare Akbaş'ın yanında olmaması hakkında da konuşan şarkıcı, "Onun ayrı işleri var. Bu yüzden genelde çoğu davete tek tek gidiyoruz. Sıkıntı yok, gayet iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İddialara göre, Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş, bir ay önce yollarını ayırmış. Bir davete ayrı ayrı gelen sevgililer, burada da hiç yan yana gelmemiş. Sitare Akbaş, Murat Dalkılıç'ın grubunu desteklediği için de sevgililer ilişkilerini bir süre daha devam ettirme kararı almış.

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