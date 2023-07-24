Murat Boz, vivo'nun Türkiye'deki marka elçisi oldu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, vivo'nun yeni V29 Serisi için 'Hayat Kutlamaya Değer' kampanyasının reklam yüzü oldu. vivo, V29 Lite ile orta segmentte amiral gemisi deneyimi sunuyor.

vivo'nun Türkiye'deki marka elçisi, ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz oldu.

vivo'dan yapılan açıklamaya göre, Murat Boz'un kamera karşısına geçtiği ilk kampanya, vivo'nun yeni V29 Serisi için hayata geçirdiği "Hayat Kutlamaya Değer" kampanyası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Boz, vivo ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dünyada beğeniyle takip edilen, sunduğu her teknolojiyle insanların hayatına dokunan, akıllı telefon sektörünün yenilikçi markası vivo ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. V29 gibi şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip bir telefon serisinin reklam yüzü olarak onun 'star ışığını' yansıtacak olmak heyecan verici. 'Hayat Kutlamaya Değer' sloganıyla insanlara hayatın güzelliklerini hatırlattığımız, geleceğe dair umut verdiğimiz kampanyamız, önümüzdeki aylarda farklı sürprizlerle devam edecek."

vivo V29 Lite ile amiral gemisi deneyimi orta segmente geliyor

Verilen bilgiye göre, vivo, özellikle şık tasarımı ve güçlü kamera performansıyla öne çıkan V Serisi ile kullanıcıları üretmeye, eğlenmeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Yenilikçi ve öncü marka kimliği ile vivo, V29 Serisi'ndeki bütçe dostu V29 ve V29 Lite modelleri ile Türkiye'de kullanıcılara orta segmentte amiral gemisi telefon özelliklerine sahip olma şansı sunacak.

Tasarımı, materyal kalitesi, kamera yetenekleri ve güncelleme garantisi ile rakiplerinden sıyrılan vivo, V29 Serisi'nde bir ilke imza atarak orta segment telefonlara kavisli ekranı getiriyor. Kavisli ekranıyla kullanıcılarına estetik ve konforlu bir deneyim yaşatacak olan V29 Lite, güçlü kamera özellikleri ile de segmentinin en iyi telefonu olmaya aday oluyor.

Ayrıca vivo, Türkiye'de bir ilke imza attığı Android Güncelleme taahhüdünü Y36, Y35, Y22s ve V25 modellerinden sonra V29 Lite'de de sürdürüyor. Bunun yanı sıra 3 yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi de V29 Lite modelinde kullanıcılarla buluşuyor.