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Murat Boz... HAYRANLARI ŞOKTA, SAÇ EKTİRDİ!

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Murat Boz... HAYRANLARI ŞOKTA, SAÇ EKTİRDİ!

Yıllardır Murat Boz’un saçlarının takma olduğu konuşuluyordu. Boz’un protez saç kullandığı söylenirken, ünlü şarkıcı saç ektirdi.

Genç kızların sevgilisi Murat Boz'un saçlarının yıllardır takma olduğu iddia ediliyordu.

Konuyla ilgili hiç açıklama yapmayan Murat Boz'un saçının önünde protez olduğu söylenmişti.

Başarılı yorumcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti. Boz saç ektirdiği haberini fotoğrafla paylaştı.

HAYRANLARI ŞAŞTI KALDI

Murat Boz saç ektirdiği yerin uzmanına teşekkür ederken, son halinin fotoğrafını paylaştı.

Kimisi ünlü popçu için "Böyle daha güzel olmuş" derken, kimisi de şaştı kaldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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