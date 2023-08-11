Murat Boz, Azerbaycan'da Hayranlarıyla Buluşacak

Ünlü şarkıcı Murat Boz, yarın Azerbaycan'da Dalga Beach Aquapark Resort'ta gerçekleşecek konserde hayranlarıyla buluşacak. Boz, sevilen şarkılarını seslendirecek. Ayrıca, '3' albümünde yer alan 'Gözdeki Maviye' parçasının klibi de dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Klibin yönetmenliğini Mali Ergin üstlendi ve sanatçıya Christina Maman eşlik etti.