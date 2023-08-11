Murat Boz, Azerbaycan'da Hayranlarıyla Buluşacak
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Ünlü şarkıcı Murat Boz, yarın Azerbaycan'da Dalga Beach Aquapark Resort'ta gerçekleşecek konserde hayranlarıyla buluşacak. Boz, sevilen şarkılarını seslendirecek. Ayrıca, '3' albümünde yer alan 'Gözdeki Maviye' parçasının klibi de dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Klibin yönetmenliğini Mali Ergin üstlendi ve sanatçıya Christina Maman eşlik etti.
Şarkıcı Murat Boz yarın Azerbaycan'da hayranlarıyla bir araya gelecek.
Dalga Beach Aquapark Resort'ta gerçekleşecek konserde Boz, sevilen şarkılarını seslendirecek
Ünlü şarkıcı, "3" albümünde yer alan "Gözdeki Maviye" parçasının klibini dün dinleyicilerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Emrah Karaduman'a, düzenlemesi Ozan Bayraşa'ya ait şarkının klibini Mali Ergin yönetti. Klipte sanatçıya Christina Maman eşlik etti.