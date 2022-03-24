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Müjdeli Haberi Böyle Duyurdu

Snob Magazin - Magazin
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Müjdeli Haberi Böyle Duyurdu

2014 yılında müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren Seda Bakan müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan hamile olduğunu duyurdu.

Leyla adında bir kızı olan oyuncu Seda Bakan belirmeye başlayan karnıyla poz verdi ve hayranlarına kızı olacağını açıkladı.

Seda Bakan paylaşımında "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" dedi.

Bakan 2020 yılında, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" cevabını vermişti.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985'de Gebze'de dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 ve 2017 sezonunda jüri üyeliği yapmıştır.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir. Ağustos 2019'da kızları Leyla dünyaya gelmiştir.

Baba tarafından Boşnak, anne tarafından Selanik-Drama göçmeni kökenlidir.

Müjdeli Haberi Böyle Duyurdu

Müjdeli Haberi Böyle Duyurdu

Snob Magazin / Magazin

Seda Bakan, Türkiye, Evlilik, Magazin, Haberler

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