Müjde Ar... 'ÜLKENİN SAHİPSİZ OLMADIĞINI HİSSETTİK!'

Gezi Davası kararlarına ilişkin siyaset ve sanat camiasından sesler yükselmeye devam ediyor.

2013'te yaşanan Gezi olaylarında dönemin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül, davadan çıkan karara tepki gösterdi.

Abdullah Gül yaptığı açıklamada "Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı.

Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır." ifadelerini kullandı.

Karara bağlanan Gezi davası sonrası sinemacılar 'Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız' başlıklı bir metin hazırlayarak imzaladı.

İmzalanan metin hakkında konuşan Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar, Abdullah Gül'ün Gezi Davası kararları karşısında aldığı tutumu değerlendirdi.

"ÜLKENİN SAHİPSİZ OLMADIĞINI HİSSETTİK"

Halk TV'de katıldığı bir programda konuşan Yeşilçam oyuncularından Müjde Ar, Abdullah Gül hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Diğer sağ partilerinde konuşmalarını önemsiyorum. Abdullah Gül bu kadar hukuksuzluk karşısında neden konuşmaz diye düşünüyordum.

Bu açıdan Abdullah Gül'ün çıkışı da çok önemlidir.

Bu açıklamalarla ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik.

Metinde de belirttiğimiz üzere bu hukuksuzluğun karşısında gezi ruhuyla dimdik duruyoruz.

Vicdanlı insanları da bu duruşa davet ediyoruz. Bizler, sinemacılar, kadınlar ve laik cumhuriyetimizin bireyleri olarak bu hukuksuzluğu tanımıyor, korkmuyor ve sinmiyoruz."

"BU KARAR KAVALA'NIN İDAM KARARIDIR"

Ar sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi biz yargının bağımsız olmadığını biliyoruz.

Eşimle ben, Osman Kavala'nın korku atmosferini canlı tutmak için seçime kadar tutulacağını düşünüyorduk ama bu sonuçla gerçekten şoke olduk.

Aslında bu karar Kavala'nın idam kararıdır. 12 Eylül'deki 'Asmayalım da besleyelim mi' kafasıdır.

Taksim Dayanışması'nın da yargısız infazıdır. Toplumun demokrasiyi savunan muhalif kesimleri seslerini çıkarmasın diye ölümle korkutuluyor.

Haklarında hiçbir somut delil olmayan suçsuz insanlar kuytu hücrelere tıkılacak, hapislerde çürüyecek ve bizimde vicdanlarımız uyuyacak öyle mi? Yok böyle bir şey.",

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

Abdullah Gül, Gezi Davası kararına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü.

Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır.

Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, bu çok acı.

Yargıtay kararına kadar bu insanların hapiste olması çok çok üzücü, vicdanları yaralayıcı bir durum.

Türkiye için de inanılmaz yük oldu bu karar. İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi.

Milyonlarca dolarlık Türkiye aleyhtarı bir kampanya yapmak isteseler, zaten imajı bozuk olan Türkiye'yi dünya kamuoyunda ancak bu kadar olumsuz gündeme getirebilirdi."

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