Muğlalı Genç, Survivor Yarışmasına Katılmak İçin Antrenman Yapıyor

Muğla'da yaşan 23 yaşındaki Emir Can Çırpı, çok sevdiği Survivor yarışmasına katılmak için gece gündüz antrenman yapıyor. Her an yarışmaya katılacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Çırpı; "Orada yarışan bir Muğlalı olmalı diye düşünüyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Muğlalı Emir Can Çırpı, yarışmaya katılmak için başvuru yaptı. Günde çift idman yaparak hazırlanan Çırpı; "Survivor'ın kendimi, dünyaya tanıtmakta en önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Survivor, benim hayatımdaki tablonun en önemli parçası olacak" dedi.

Çırpı; "Kendi sosyal medyamda yaptığım çalışmaları paylaşıyorum. Birçok Muğlalı sosyal medyamda yaptıkları yorumlarla beni destekliyor. Elbette işim çok zor. Ancak ben, burada yarışan bir Muğlalı olmalı diye düşünüyorum. Bu nedenle gece gündüz çok çalışıyorum. Uzun süredir bu hayali kuruyorum. İnşallah Muğla'dan bu yarışmaya katılan kişi olurum" dedi. - MUĞLA