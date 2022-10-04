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Muğla magazin haberleri | Mega yat Arrow Fethiye'de

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Muğla magazin haberleri | Mega yat Arrow Fethiye'de

Muğla yerel magazin haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen mega yat 'Arrow', 80 ton yakıt aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen mega yat 'Arrow', 80 ton yakıt aldı.

Sezon başında Fethiye, Marmaris ve Bodrum'a gelen dünyanın en iyi yatları sahiplerini ve misafirlerini ağırladıktan sonra sezon sonu yaklaşınca birer birer ayrılmaya başladı. Fethiye'ye gelen lüks yat 'Arrow' çıkış yapmadan önce 80 ton transit yakıt aldı. Sabah saatlerinde Fethiye iskelesine yanaşan Arrow, gün boyu yakıt ve kumanya ikmali yaptı. Haftalık kirası 850 bin avro olan 75 metre uzunluğundaki lüks yat yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. 6 süper lüks suit kabini bulunan yatta 12 misafir ağırlanabilirken, yatta 19 mürettebatın görev yaptığı öğrenildi. Çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edilen Arrow'un iç tasarımı dünyaca ünlü iç mimarlar tarafından yapıldı. Dünyaca ünlü finans uzmanları, ünlü film yıldızları ve sporcuların kiraladığı yatta her türlü su sporları aletleri bulunuyor. Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğundaki Arrow'un Fethiye'den çıkış yapacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Marmaris Fethiye Bodrum Muğla Magazin Haberler

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