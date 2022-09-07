Muğla magazin haberleri | Bodrum'da yerli ve yabancı turistler DJ performans ile eğlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sezon hareketliliği devam ederken, yerli ve yabancı turistler DJ performansı ile coşku dolu saatler yaşadı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum'da sezon hareketliliği devam ediyor. Tatil için Bodrum'a gelen turistler, gün içerisinde birçok etkinliğe katılırken, akşamları eğlence merkezlerine akın ediyor. Bir gece kulübünde, Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'nin gözde tatil beldeleri Marmaris, Bodrum ve Çeşme'de her yaz performans gösteren DJ Kaan Öz sahne aldı. Turistler DJ'in çaldığı birbirinden özel remiksler ile eğlencenin tadını çıkartırken, dans ve ışık gösterisi ile coşku dolu anlar yaşadı. Öte yandan, yerli ve yabancı turistlerin yakından takip ettiği DJ Kaan Öz'ün, kış sezonunda Türkiye'de turne hazırlığı yaptığı olduğu öğrenildi. - MUĞLA