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Muğla haberleri: Fethiye'ye gelen turistler esnafı sevindirdi

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Muğla haberleri: Fethiye'ye gelen turistler esnafı sevindirdi

Muğla gündem haberi: Son yıllarda kruvaziyer turizminden nasibini alamayan Muğla'nın Fethiye ilçesine Island Sky gemisi ile gelen ABD'li turistler esnafın yüzünü güldürdü.

Son yıllarda kruvaziyer turizminden nasibini alamayan Muğla'nın Fethiye ilçesine Island Sky gemisi ile gelen ABD'li turistler esnafın yüzünü güldürdü.

Kuşadası'ndan Fethiye'ye gelen Bahama bayraklı 91 metre uzunluğundaki 4 bin 200 grostonluk Island Sky isimli kruvaziyer gemi, çoğunluğu ABD'li olan 61 turist getirdi. Sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaşan Island Sky'ın ABD'li yolcularından bir kısmı kendilerini bekleyen otobüslere binerek Ölüdeniz, Kayaköy ve Tlos Antik Kenti'ni gezmeye gitti. Yolcuların bir kısmı da Fethiye merkezinde Paspatur Çarşısı'nı gezip, kordon turu yaptı. Yıllardır kruvaziyer turizmden nasibini alamayan Fethiye'ye, pandeminin ardından bu turizm sezonunda gelen üçüncü yolcu gemisi olduğu ifade edildi. Fethiye'de gün boyu alışveriş yapan ve yöreyi gezen turistler akşam saatlerinde geldikleri gemi ile Antalya'ya hareket edecek.

(Murat Yalçın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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