Müge Anlı Hakkında Bomba İddia!

Geçtiğimiz ay İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı, babası İhsan Anlı'yı kaybetti.

Baba acısıyla sarsılan Müge Anlı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

'GÖRÜŞMÜYORLAR' İDDİASI

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Müge Anlı ve kardeşlerinin 29 yıldır babalarıyla görüşmediğini iddia etti. İhsan Anlı'nın önce prostat kanserine yakalandığını ve kanser olduğunu öğrenince 3 çocuğunu görmek istediğini ama çocuklarının bu arzusunu kabul etmediğini de öne sürdü. Bir diğer iddia ise Müge Anlı'nın babası ölüm döşeğinden düğün yapması oldu.

İşte Onur Akay'ın o yazısı:

"Programında çok sayıda baba kızı bir araya getirdi ama kendisi 29 yıl babası ile görüşmedi… Evet, Müge Anlı'dan bahsediyorum… Reyting rekorları kıran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının ünlü sunucusu Müge Anlı'dan… 25 Haziran 2022 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Anlı, geçtiğimiz günlerde ise babası İhsan Anlı'yı kaybetmişti.

"3 KEZ EVLENDİ"

Her yerde 2 kez evlendiği yazan Müge Anlı, aslında 3 kez evlendi ama 2 kocası var! Peki, bu nasıl oluyor? Müge Anlı, kızı Lidya Müge Akdağ'ın babası gazeteci Burhan Akdağ ile 2 kez evlendi…

"BABALARINI 29 YILDIR GÖRMEDİLER"

Ayrıca 2 kardeşi olan Müge Anlı ve kardeşleri vefat eden babalarını 29 yıl görmediler. Babaları İhsan Anlı önce prostat kanserine yakalandı ve kanser olduğunu öğrenince 3 çocuğunu görmek istedi ama çocukları bu arzusunu kabul etmedi. Daha sonra babaları İhsan Anlı'ya KOAH teşhisi konuldu ve durumu iyice kötüye gitti.

"BABALARI ÖLÜM DÖŞEĞİNDEYKEN..."

Özellikle ölüm döşeğindeyken çocuklarına haber verildi ama çocukları iki düğün birden yaptı. Önce Müge Anlı evlendi sonra ise 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü de yapan Müge Anlı'nın erkek kardeşi Mert Efe Anlı dünya evine girdi. Baba İhsan Anlı vefat ettiğinde ise Müge Anlı, babasını toprağa verirken kardeşi Mert Efe'yi de balayına gönderdi. Yani Mert Efe babasının cenazesine bile katılmadı. Müge Anlı babasını 29 sene sonra, kızı Lidya Müge Akdağ ise dedesini ilk defa cenazesinde gördü!

"PROGRAMDA BABASINDAN HİÇ SÖZ ETMEZDİ"

Zaten Lidya küçükken Adnan Şenses'i dedesi zannedermiş! Müge Anlı'nın programlarını izleyenler bilir. Anlı'nın, programlarında babasından hiç söz etmemesi ve annesinden sürekli söz etmesi her zaman dikkat çeker. Yakın çevreden öğrendiğime göre, Müge Anlı'nın annesi Ayten Sevinç, Müge Anlı'yı ve kardeşlerini babaları ile görüştürmemiş.

"CUMHURBAŞKANINA MEKTUP YAZDI"

Burhan Akdağ da Müge Anlı'dan olan kızı Lidya Müge Akdağ'la uzun yıllar görüşemedi ve bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanına bile mektup yazdı. Müge Anlı için yakın çevresi, 'Annesinin kendisine yaptığını kızına yaptı.' şeklinde de konuşuyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

MÜGE ANLI KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ?

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlidir. Müge Anlı, 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı ile evli olan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun devlet memuru olduğu ortaya çıktı. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun İstanbul Asayiş Şube Müdürü olduğu biliniyor.