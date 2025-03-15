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Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli'nin fırtınalı aşkı: Tutku mu, toksik ilişki mi?

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Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli'nin yıllarca süren aşkı, sahne dünyası ve yeraltı dünyasının kesiştiği noktada şekillendi. Abacı'nın sahne ışıkları altındaki kariyeri ve Heybetli'nin cezaevi yılları, ilişkilerini zorlu bir sınavdan geçirdi. Sunucu/Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ile Gazeteci/TV Yorumcusu Hakan Solaker, bu fırtınalı aşkı değerlendirdi.

Magazin Bahane programında, Sunucu/Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ile Gazeteci/TV Yorumcusu Hakan Solaker Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli'nin fırtınalı ilişkisini anlattı.Heybetli'nin ömrünün büyük bölümünü cezaevinde geçirdiğini belirten Solaker, çiftin defalarca ayrılıp barıştığını, ancak birbirlerinden kopamadıklarını söyledi. Abacı'nın sahnede,Heybetli'nin ise cezaevinde geçen hayatı boyunca tutkunun hiç eksik olmadığını vurguladı.

"BİRLİKTE OLUP AYRI DÜŞMEKTEN KAÇAMADILAR"

Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli'nin tanışıklığı, 70'li yıllarda gazino dünyasında başladı. 1977'de başlayan ilişkileri, 79'da nişan ve 80'de evlilikle devam etti. Ancak bu birliktelik sancılı geçti; defalarca ayrıldılar, tekrar bir araya geldiler. Heybetli, hayatının büyük bir kısmını cezaevinde geçirdiği için ikilinin ilişkisi kesintilere uğradı. Tüm bunlara rağmen, birbirlerinden tam anlamıyla kopamadılar.

"GÜCE Mİ AŞIKTI, AŞKA MI?"

Gökay Kalaycıoğlu ile Hakan Solaker, Muazzez Abacı'nın ilişkilerinde gücün etkili olup olmadığı konusunu tartıştı. Abacı'nın aşk yerine güce aşık olduğunu öne sürülürken, Heybetli'ye duyduğu bağın vazgeçilmez bir tutku olduğunu dile getirildi. Heybetli'nin, mafyatik bir figür olmadığı, kendi başına bir kabadayı olarak anıldığı vurgulandı.

"ABACI, SAHNEDE GÜÇLÜ AMA SAHNE ARKASINDA SERT BİR KARAKTERDİ"

Abacı'nın zaman zaman sert tavırlarıyla gündeme geldiği, sahnede ve özel hayatında taviz vermeyen bir duruş sergilediği ifade edildi. Geçmişte orkestra elemanlarına karşı sert çıkışlarıyla haber olan sanatçının, sahne dışında ise oldukça yardımsever ve duygusal bir yapıya sahip olduğu belirtildi.

Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli'nin fırtınalı aşkı: Tutku mu, toksik ilişki mi?
Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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